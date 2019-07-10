У Лейпцигу акція протесту проти депортації нелегалів переросла в сутички з поліцією

У Лейпцигу акція протесту проти депортації нелегалів переросла в сутички з поліцією

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Укрінформ
В німецькому Лейпцигу учасники акції проти депортації чергової групи нелегальних мігрантів влаштували сутички з поліцією.

Про це повідомляє портал t-online.

"Сотні людей у Лейпцигу намагалися запобігти депортації. Ситуація загострилася, полетіли пляшки і каміння", - йдеться у повідомленні.

Поліція підтягнула на місце проведення акції численні сили.

За даними правоохоронців, протест почався у вівторок увечері в районі Фолькмарсдорф, де група з близько 30 чоловік виступила проти депортації і змогла запобігти операції. Вулицю перекрили диванами та іншими меблями.

Пізніше було влаштовано спонтанний збір підписів, до якого долучилися вже близько 500 осіб. Після цього, в поліцейських полетіли пивні пляшки і каміння. Правоохоронці у відповідь застосували перцевий газ. Ситуація вночі загострилася, кілька людей отримали поранення.

Влада вимушена була відкласти депортацію осіб, про кількість яких і національність не повідомляється.

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Ситуація заспокоїлася лише близько 3 ранку.

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