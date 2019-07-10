У Лейпцигу акція протесту проти депортації нелегалів переросла в сутички з поліцією

В німецькому Лейпцигу учасники акції проти депортації чергової групи нелегальних мігрантів влаштували сутички з поліцією.

Про це повідомляє портал t-online.

"Сотні людей у Лейпцигу намагалися запобігти депортації. Ситуація загострилася, полетіли пляшки і каміння", - йдеться у повідомленні.

Поліція підтягнула на місце проведення акції численні сили.

За даними правоохоронців, протест почався у вівторок увечері в районі Фолькмарсдорф, де група з близько 30 чоловік виступила проти депортації і змогла запобігти операції. Вулицю перекрили диванами та іншими меблями.

Пізніше було влаштовано спонтанний збір підписів, до якого долучилися вже близько 500 осіб. Після цього, в поліцейських полетіли пивні пляшки і каміння. Правоохоронці у відповідь застосували перцевий газ. Ситуація вночі загострилася, кілька людей отримали поранення.

Pepper spray on the face and then put them on the ground and beating them up.

Police violence against anti deportation protesters.



Welcome to #Germany #Leipzig#le1007 pic.twitter.com/aWQr4YDOLJ — S3ri@l K!ll3r (@m3sba) 10 липня 2019 р.

Влада вимушена була відкласти депортацію осіб, про кількість яких і національність не повідомляється.

Ситуація заспокоїлася лише близько 3 ранку.