У Лейпцигу акція протесту проти депортації нелегалів переросла в сутички з поліцією
Про це повідомляє портал t-online.
"Сотні людей у Лейпцигу намагалися запобігти депортації. Ситуація загострилася, полетіли пляшки і каміння", - йдеться у повідомленні.
Поліція підтягнула на місце проведення акції численні сили.
За даними правоохоронців, протест почався у вівторок увечері в районі Фолькмарсдорф, де група з близько 30 чоловік виступила проти депортації і змогла запобігти операції. Вулицю перекрили диванами та іншими меблями.
Пізніше було влаштовано спонтанний збір підписів, до якого долучилися вже близько 500 осіб. Після цього, в поліцейських полетіли пивні пляшки і каміння. Правоохоронці у відповідь застосували перцевий газ. Ситуація вночі загострилася, кілька людей отримали поранення.
Pepper spray on the face and then put them on the ground and beating them up.— S3ri@l K!ll3r (@m3sba) 10 липня 2019 р.
Police violence against anti deportation protesters.
Welcome to #Germany #Leipzig#le1007 pic.twitter.com/aWQr4YDOLJ
Влада вимушена була відкласти депортацію осіб, про кількість яких і національність не повідомляється.
Ситуація заспокоїлася лише близько 3 ранку.