Протести у Гонконзі: демонстранти прорвалися до парламенту
Укрінформ
У Гонконзі протестувальники прорвалися до сесійної зали парламенту Гонконгу і розгорнули там банер.
Про це повідомляє журналіст Філа Сью у Twitter.
“Гонконзькі протестувальники увірвалися до парламенту й розгорнули банер з написом “Не існує заколотників, є тільки тиранія”, - написав він.
За словами журналіста, у цьому випадку має місце гра слів - "заколотники" і "тиранія".
Як повідомляє South China Morning Post, деякі протестувальники розписали стіни парламенту.
Зазначається, що після прибуття поліцейських демонстранти вибігли із зали.
Раніше у Гонконзі проходять урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.
Фото: Twitter