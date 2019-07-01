У Гонконзі знову протести: поліція застосувала кийки та сльозогінний газ

У Гонконзі, де розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Про це повідомляє DW.

“Вранці 1 липня поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти демонстрантів, які намагалися перешкодити традиційній у цей день церемонії підняття прапорів. Є поранені", - йдеться в повідомленні.

В результаті церемонія підняття прапорів під звуки гімну пройшла без присутності публіки, що було пояснено "поганою погодою".

Глава уряду Керрі Лам і запрошені гості спостерігали за церемонією по трансляції з розташованого поблизу конгресцентру.

Опозиція вже заявила, що готує у річницю приєднання до Китаю масштабний протестний марш.

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Як відомо, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Проте вже 17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроект на голосування в зал.