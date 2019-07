Виборчі перегони у США: перевагу Байдену віддає навіть улюблений телеканал Трампа

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп категорично відмовляється визнавати результати більшості соціологічних опитувань перед президентськими виборами в США, які віддають однозначну перевагу над ним колишньому віцепрезиденту Джо Байдену.

Про це він написав у понеділок на офіційній твітер-сторінці.

"Ну ось і знову ці фейкові опитування. Так само, як сталося з виборами з нечесною Гіларі Клінтон. Телеканали ABC, NBC, CNN, видання The New York Times і The Washington Post – вони все зробили неправильно й навмисно. Применшення (результатів – ред.) опитувань так рано? Вони ніколи не навчаться!" - написав Трамп.

Реакція нинішнього президента США в понеділок з'явилася після того, як упродовж останніх днів і тижнів послідовно оприлюднювалися опитування американських виборів. У їхніх результатах відзначалася суттєва перевага лідера перегонів серед демократів Джо Байдена над самим Дональдом Трампом.

Зокрема, останнє дослідження соціологів, яке проводилося спільно телеканалом NBC News, а також Wall Street Journal, показало, що більшість американських виборців готові проголосувати за Джо Байдена (51%), ніж за Дональда Трампа (42%). Ба більше, в разі, якщо з Трампом змагатимуться на виборах інші демократи, вони також отримають перевагу від 6% до 7% над чинним главою Білого дому.

Опитування, які проводилися раніше іншими організаціями й ЗМІ, також констатували істотно більшу підтримку кандидатів від демократів. Навіть улюблений телеканал Трампа Fox News минулого місяця підтвердив ці показники, віддавши абсолютну перевагу Джо Байдену (49% проти 39%) над нинішнім президентом США.