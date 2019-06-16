Трамп лякає обвалом економіки США, якщо його не оберуть на другий термін

Трамп лякає обвалом економіки США, якщо його не оберуть на другий термін

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США відбудеться крах ринку.

Про це він написав у Twitter.

"Економіка Трампа б'є рекорди і має довгі перспективи розвитку ... Однак, якщо хтось, крім мене, візьме верх в 2020 році (я дуже добре знаю конкуренцію), відбудеться крах ринку, подібного якому раніше не бачили! Збережіть Америку великою", - написав Трамп.

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Як раніше повідомляло агентство, екс-віце-президент США Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.

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