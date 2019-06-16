Трамп лякає обвалом економіки США, якщо його не оберуть на другий термін
Про це він написав у Twitter.
"Економіка Трампа б'є рекорди і має довгі перспективи розвитку ... Однак, якщо хтось, крім мене, візьме верх в 2020 році (я дуже добре знаю конкуренцію), відбудеться крах ринку, подібного якому раніше не бачили! Збережіть Америку великою", - написав Трамп.
The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019 г.
Як раніше повідомляло агентство, екс-віце-президент США Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.