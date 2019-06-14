Трамп спробував виправдатися за свої слова про "компромат" від Росії чи Китаю

Президент США Дональд Трамп спробував виправдатися за висловлювання про можливість використати компромат на політичних суперників під час виборів, отриманий від іноземних урядів, у тому числі від Росії й Китаю.

Про це він сказав у інтерв'ю лояльному для нього телеканалу Fox News.

"Якби так сталося, безумовно, потрібно ознайомитись із цим (компроматом на політичних суперників – ред.), оскільки якщо ви не переглянете його, ви не знатимете, чи це погано", - зауважив Трамп.

Водночас, він заявив, що "звичайно, потрібно це віддати ФБР або повідомити адвокату, але безумовно треба зробити це".

Раніше цього тижня глава Білого дому в інтерв'ю телеканалу ABC News погодився, що на майбутніх президентських виборах у США прийняв би компромат на свого політичного суперника від іноземного уряду. При цьому він висловив переконання, що це не вважалося би втручанням у вибори.

"Це не втручання, якщо вони мають інформацію, то я думаю, взяв би її", - сказав Трамп. Він також дав зрозуміти, що в такій ситуації не вважав би обов'язковим звертатися до правоохоронців. "Якби там було щось не так, то я, можливо, пішов би до ФБР", - сказав Трамп.

Читайте також: Штати продовжили санкції проти Білорусі

Ці висловлювання обурили демократів у Конгресі, які заявили, що розслідування Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори "нічому не навчили" президента Трампа. Республіканці також визнали, що використання інформації в такий спосіб, у тому числі, від країн-противників США, а також приховування її від ФБР вважалось би федеральним злочином.

При цьому, багато політичних оглядачів підкреслили, що висловлювання Трампа значно ускладнили позиції Республіканської партії, яка вимушена була визнати помилку президента та здійснює спроби виправдати його.