ВООЗ назвала країни, де найбільше нещеплених дітей

У 2018 році 20 мільйонів дітей (кожен десятий) не отримали щеплення від кору, дифтерії та правця.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляють Новини ООН .

"У 2018 році 20 мільйонів дітей у світі, тобто кожна десята дитина, не отримала щеплення від кору, дифтерії та правця. Нагадаємо, в багатьох країнах, у тому числі в Україні, зазначається спалах кору, який фахівці безпосередньо пов'язують з недостатньою вакцинацією. Найбільш тривожна ситуація склалася в найбідніших країнах, в тому числі там, де відбуваються збройні конфлікти ", - зазначають міжнародні експерти.

У ВООЗ інформують, що половина нещеплених дітей у світі проживають в Афганістані, Гаїті, Конго, Іраку, Ємені, Малі, Нігері, Нігерії, Пакистані, Сомалі, Судані, Сирії, ЦАР, Чад, Ефіопії та Південному Судані.

"Якщо ці діти захворіють, вони навряд чи отримають якісну медичну допомогу. У 2018 році в світі було зареєстровано майже 350 тис. випадків захворювання на кір, що більш як удвічі перевищує показники 2017 року. Кір - це індикатор, який в режимі реального часу відображає ситуацію з вакцинацією в різних країнах ", - зазначають у ВООЗ.

Загалом із 2010 року глобальний показник отримання трьох доз вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку (КДС3) і щеплення проти кору залишається на рівні близько 86%. За оцінками фахівців, для запобігання спалахам захворювань, що піддаються профілактиці за допомогою вакцин, необхідно домогтися 95-процентного охоплення щепленнями.