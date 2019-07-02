В Україні з початку року зафіксували п'ять випадків правця

"За 2019 рік в Україні зареєстровано вже 5 випадків правцю, з яких 1 – летальний. Двоє із п’яти хворих – діти. Останній випадок очікує на результати лабораторного дослідження. Випадки зафіксовано на Київщині, Миколаївщині, Вінниччині, Львівщині та Закарпатті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інфікуватися спорами бактерій Clostridium tetani, збудником правцю, можна в будь-якій точці планети.

"Запобігти захворюванню можна вчасною вакцинацією в дитинстві та системною ревакцинацією протягом всього життя. Протягом останніх трьох років кількість вакцинованого населення зростає. Так, у 2016 році охоплення щепленнями від правця дітей до одного року становило лише 21%, тоді як у 2018 році цей показник сягає 69,3%. Від людини до людини це захворювання не передається", - зазначили у ЦГЗ.

У відомстві також поінформували, що відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

"У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Надалі доросла особа повинна кожні 10 років ревакцинуватися вакциною АДП-М, яка формує імунітет проти дифтерії та правця. Вакцинація за Календарем профілактичних щеплень для дітей та ревакцинація дорослих проводяться за державні кошти", - наголосили у ЦГЗ.

Правець - це гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Правець може виникнути після будь-яких травм, при яких пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини.

Єдиний спосіб захистися від правця - вакцинація. Імунітет після захворювання швидко минає, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть якщо людина хворіла.

Симптоми правця: стиснення щелеп, м’язові спазми - часто в шлунку, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, «витріщання» очей, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття, неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм), ламкість кісток, ускладнення дихання.

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Ускладнення, які може викликати правець, - закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії), пневмонія, легенева інфекція. Правець може призвести до смерті.

Симптоми можуть з’явитися протягом 3 - 21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті надзвичайно висока. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10% до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров’я.