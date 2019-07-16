Ізраїльського прем'єра Нетаньягу звинуватили у "безмежній корупції"
Укрінформ
Колишній міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак звинуватив нинішнього очільника уряду країни у "безмежній" корупції.
Про це повідомляє Middle East Monitor.
"Колишній ізраїльський прем'єр-міністр та міністр оборони Ехуд Барак заявив у відеозверненні, розміщеному у соціальних мережах, що корупція голови уряду Беньяміна Нетаньягу безмежна", - йдеться у повідомленні.
Також у предвиборчому ролику Барак пообіцяв скасувати конституцію, законодавчо схвалити цивільні шлюби та запустити громадський транспорт по суботах.
Як повідомлялося, 17 вересня в Ізраїлі пройдуть дострокові вибори до Кнесету.
Після квітневих парламентських виборів чинний і призначений прем'єр-міністром Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліцію, що стало першим таким випадком в історії Ізраїлю. 30 травня Кнесет проголосував за саморозпуск.