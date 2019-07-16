Кандидат на посаду глави Єврокомісії хоче прискорити створення прикордонного корпусу

Кандидат на посаду Президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір значно посилити систему охорони зовнішніх кордонів ЄС і, зокрема, завершити формування європейського прикордонного корпусу до 2024 року, а не до 2027-го, як пропонувалося раніше.

Про це вона заявила під час виступу на сесії Європарламенту у Страсбурзі, де сьогодні має бути прийнято рішення щодо її призначення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо вирішити законні занепокоєння багатьох людей (щодо міграції)… Я запропоную новий Пакт з міграції та надання притулку. Це дозволить нам повернутися до повного функціонування вільного руху у Шенгенській зоні, який є ключовим двигуном нашої заможності, безпеки та свободи. Центральна складова цього амбітного наміру – посилення Європейського агентства з охорони кордонів та берегової охорони. Ми маємо досягти чисельності у 10 тисяч постійного корпусу агентства Frontex не до 2027, але набагато раніше. Принаймні, до 2024 року", - заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що за останні 5 років більш як 17 тисяч людей потонули у Середземномор’ї, намагаючись дістатися європейських берегів, що перетворило цей кордон на найбільш смертельно небезпечний у світі. Кандидат наголосила, що правовим та моральним обов’язком європейців є рятувати життя на морі, із повним дотриманням європейського законодавства та повагою до прав людини та людської гідності.

"Європейський Союз потребує гуманного кордону. Ми маємо рятувати життя, але цього буде недостатньо. Ми маємо зменшити обсяги незаконної міграції, ми маємо боротися з контрабандистами та торговцями людьми, з цією організованою злочинністю. Водночас. Ми маємо зберегти право на надання притулку та поліпшити ситуацію з біженцями, наприклад, шляхом створення гуманітарних коридорів у тісному співробітництві з Агентством ООН у справах біженців", - наголосила німецький політик.

Вона висловилася за розвиток європейської солідарності у розв'язання проблеми щодо надання притулку та регулювання міграційних потоків, а також за продовження програм економічної та дипломатичної підтримки країн походження мігрантів та їх транзиту.