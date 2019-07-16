У Нідерландах стартував міжнародний симпозіум щодо МН17

Міжнародний симпозіум під назвою “П’ять років після збиття МН17" проходить у нідерландському місті Ньювегейн у тому ж приміщенні, де 19 червня міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох причетних до збиття боїнга МН17 та оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Подія присвячена впливу трагедії на родичів загиблих, світ в цілому, її наслідкам а також розслідуванню. На заході присутні найближчі родичі, генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен, посол Австралії, а також засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Символічно залу, де проходить симпозіум, прикрасили квітами - 298 соняшниками, саме стільки людей загинуло п‘ять років тому на борту МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

У Нідерландах стартував міжнародний симпозіум присвячений МН17 / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ