У Нідерландах стартував міжнародний симпозіум щодо МН17
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Подія присвячена впливу трагедії на родичів загиблих, світ в цілому, її наслідкам а також розслідуванню. На заході присутні найближчі родичі, генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен, посол Австралії, а також засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.
Символічно залу, де проходить симпозіум, прикрасили квітами - 298 соняшниками, саме стільки людей загинуло п‘ять років тому на борту МН17.
Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.
У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.
У Нідерландах стартував міжнародний симпозіум присвячений МН17 / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ