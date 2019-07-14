Понад 20 мирних сирійців загинули під авіаударами в Ідлібі

Унаслідок авіаційних атак коаліції режиму Асада й РФ на півночі Сирії загинули 22 особи.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Авіаудари сирійських та російських військових літаків вбили щонайменше вісім осіб у північному регіоні Ідліб протягом останніх двох днів. Іще 11 людей загинули там у суботу", - йдеться у повідомленні рятувальної групи "Білі шоломи".

Окрім того, зазначають в організації, троє осіб, у тому числі жінка та дитина, загинули від авіаобстрілу в місті Кафар'я на сході Ідлібу.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому в результаті авіаудару сил сирійського режиму по провінції Ідліб загинули близько 20 осіб, у тому числі 13 дітей.

Обстрілів зазнало містечко Мухамбаль на північному заході країни. Як указували спостерігачі, авіаударів було завдано в зоні так званої деескалації.

Фото: AA