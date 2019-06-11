Авіація РФ розбомбила мирні поселення в Сирії, десятки загиблих

У результаті російського авіаудару в Сирії загинули щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Щонайменше 25 людей загинули унаслідок повітряного бомбардування, здійсненого російськими бойовиками в регіоні Ідліб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, атаці піддалося мирне поселення Джабал у провінції Ідліб. На місці події виявлено 13 тіл, серед них жінки та діти.

Крім того, російські літаки здійснили наліт на Хан-Шейхун, Кфар-Батіх і кілька інших сіл, де внаслідок атаки загинули ще 12 мирних жителів.

За даними рятувальників, російські авіаудари спрямовані в тому числі і на те, щоб придушити мирних жителів в опозиційних районах. За минулі шість тижнів, з початку активізації російських військових у квітні, у Сирії вбито більше 1500 осіб, щонайменше половина з яких - цивільне населення.

Росія і сирійська армія заперечують звинувачення у невибіркових бомбардуваннях цивільних районів, стверджуючи, що борються з ісламістськими бойовиками.