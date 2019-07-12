У Венесуелі влада та опозиція домовилися про постійний діалог

Президент Венесуели оголосив, що уряд та опозиція домовилися про встановлення "постійного діалогу".

Про це йдеться у Twitter президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Після трьох днів інтенсивного діалогу з опозицією ми домовилися про створення постійного столу для діалогу. Я вдячний норвезькому уряду та висловлюю свою повну віру в те, що дуже скоро ми зможемо досягти великої угоди про мир та співіснування", - написав Ніколас Мадуро.

Luego de 3 días de una intensa jornada de diálogo con las oposiciones de Venezuela, acordamos establecer una Mesa Permanente de Diálogo. Agradezco la disposición del gobierno noruego y expreso mi fe absoluta en que muy pronto alcanzaremos un gran acuerdo de paz y convivencia. pic.twitter.com/Ef3RqYxeej — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 12 липня 2019 р.

Як повідомлялося, 23 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Мадуро.

Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної та економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни та склав присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки голови держави та пообіцяв провести в країні дочасні вибори.

Читайте також: Греція визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Чимало країн, зокрема США та держави ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.

Фото: Nicolás Maduro, Twitter