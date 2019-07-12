У Венесуелі влада та опозиція домовилися про постійний діалог

У Венесуелі влада та опозиція домовилися про постійний діалог

Укрінформ
Президент Венесуели оголосив, що уряд та опозиція домовилися про встановлення "постійного діалогу".

Про це йдеться у Twitter президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Після трьох днів інтенсивного діалогу з опозицією ми домовилися про створення постійного столу для діалогу. Я вдячний норвезькому уряду та висловлюю свою повну віру в те, що дуже скоро ми зможемо досягти великої угоди про мир та співіснування", - написав Ніколас Мадуро.

Як повідомлялося, 23 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Мадуро.

Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної та економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни та склав присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки голови держави та пообіцяв провести в країні дочасні вибори.

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Чимало країн, зокрема США та держави ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.

Фото: Nicolás Maduro, Twitter

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