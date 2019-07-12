МЗС Німеччини анонсує зустріч Мааса з Лавровим наступного тижня

Глава МЗС ФРН Гайко Маас наступного тижня зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим, з яким обговорить, зокрема, українську проблематику.

Зустріч анонсував представник відомства Крістофер Бургер 12 липня на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У наступний четвер міністр закордонних справ Гайко Маас проведе з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим переговори на полях Петербурзького діалогу (ПД)", - сказав Бургер.

Засідання діалогу відбудеться в Кенігсвінтері.

За словами представника МЗС, окрім двосторонніх питань, будуть порушені також міжнародні питання. Зокрема, обговорюватимуть ситуацію в Сирії та в Україні, а також майбутнє контролю над озброєннями.

"Ця зустріч відповідає нашому переконанню, що діалог з Росією залишається необхідним для вирішення міжнародних проблем", - додав дипломат.

Водночас офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт зауважив, що канцлер Ангела Меркель підтримує Петербурзький діалог. Він визнав, що між Берліном і Москвою існують "конфліктні теми", серед яких назвав анексію Криму, поведінку Росії на сході України. Але канцлер і уряд, за його словами, дотримуються думки, що такий діалог є потрібним. Ані Меркель, ані президент РФ Володимир Путін на заході присутні не будуть.

ПД є постійним німецько-російським цивільно-правовим дискусійним форумом, який був утворений в 2001 році ексканцлером ФРН Герхардом Шредером і президентом Росії Володимиром Путіним.