МЗС Німеччини анонсує зустріч Мааса з Лавровим наступного тижня
Зустріч анонсував представник відомства Крістофер Бургер 12 липня на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У наступний четвер міністр закордонних справ Гайко Маас проведе з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим переговори на полях Петербурзького діалогу (ПД)", - сказав Бургер.
Засідання діалогу відбудеться в Кенігсвінтері.
За словами представника МЗС, окрім двосторонніх питань, будуть порушені також міжнародні питання. Зокрема, обговорюватимуть ситуацію в Сирії та в Україні, а також майбутнє контролю над озброєннями.
"Ця зустріч відповідає нашому переконанню, що діалог з Росією залишається необхідним для вирішення міжнародних проблем", - додав дипломат.
Водночас офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт зауважив, що канцлер Ангела Меркель підтримує Петербурзький діалог. Він визнав, що між Берліном і Москвою існують "конфліктні теми", серед яких назвав анексію Криму, поведінку Росії на сході України. Але канцлер і уряд, за його словами, дотримуються думки, що такий діалог є потрібним. Ані Меркель, ані президент РФ Володимир Путін на заході присутні не будуть.
ПД є постійним німецько-російським цивільно-правовим дискусійним форумом, який був утворений в 2001 році ексканцлером ФРН Герхардом Шредером і президентом Росії Володимиром Путіним.