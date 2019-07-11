Іран відкидає звинувачення у спробі захопити британський танкер

В Ірані спростували інформацію ЗМІ про спробу кораблів Ісламської республіки затримати британський танкер British Heritage в Ормузькій протоці.

Про це заявили в Корпусі Вартових Ісламської революції, повідомляє AFP.

"Протягом останніх 24 годин не було жодної конфронтації з будь-якими іноземними судами, включаючи британські", - йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф у свою чергу назвав повідомлення про затримання британського нафтового танкера "нічого не вартими" і спрямованими на ескалацію напруженості.

Як повідомлялося раніше, напередодні американські і британські ЗМІ повідомили, що увечері 10 липня представники Ірану наказали нафтовому танкеру British Heritage, який йшов до Ормузької протоки, змінити курс і зупинитися неподалік, в іранських територіальних водах. Проте в справу втрутився корабель Військово-морських сил Сполученого королівства, який супроводжував танкер.

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