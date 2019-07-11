П'ять катерів Ірану намагалися захопити британський танкер – ЗМІ

П’ять озброєних катерів Корпусу вартових ісламської революції намагалися захопити танкер під прапором Британії у стратегічно важливій Ормузькій протоці, але їм завадили королівські морські піхотинці.

Про це повідомляють американські та британські ЗМІ, пише Радіо Свобода.

Зокрема американський канал CNN із посиланням на знайомих зі справою чиновників США повідомив, що увечері 10 липня представники Ірану наказали нафтовому танкеру British Heritage, який ішов Ормузькою протокою, змінити курс та зупинитися неподалік, в іранських територіальних водах.

Однак у справу втрутився корабель Військово-морських сил Сполученого королівства, який супроводжував танкер. За даними журналістів, військовий корабель на знак попередження навів свої палубні установки на іранські човни і змусив їх відступити.

«Корабель Військово-морських сил Великої Британії Montrose, який також був на місці, спрямував свою зброю на човни і застеріг їх радіозв’язком, тож вони розійшлися», – сказав один із неназваних американських чиновників.

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Інший назвав інцидент «виявом агресії та спробою перешкодити вільному проходу протокою».

Аналогічну інформацію оприлюднило також британське видання Evening Standard. Офіційно ані Іран, ані Велика Британія наразі не підтвердили ці повідомлення.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військовий удар по Ірану через те, що Тегеран збив американський розвідувальний безпілотник над Ормузькою протокою, проте потім скасував свій наказ.

Пізніше Трамп підтвердив, що американські війська вже вийшли на позиції, аби завдати удару по Ірану за збитий безпілотник, однак скасував операцію в останні хвилини, оскільки втрати іранців були б "непропорційними".

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