У старій штаб-квартирі НАТО востаннє спустили прапори

Прапори НАТО і країн-членів були востаннє спущені у старій штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Відповідне відео оприлюднене на мультимедійному порталі НАТО.

Під час невеликої церемонії військовослужбовці з 29 країн-членів віддали шану містечку, яке було головним штабом НАТО протягом більше 50 років.

Стара штаб-квартира Альянсу була зведена менше ніж за шість місяців у 1966 році як тимчасове приміщення. НАТО «переїхало» у нову сучасну постійну штаб-квартиру неподалік у 2018 році.

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Старе містечко буде передано бельгійській владі, яка прийматиме рішення щодо його подальшого використання.