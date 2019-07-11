Більшість німців вбачає в ісламі загрозу

Майже половина жителів Німеччини вважають іслам загрозливим.

Про це свідчать результати дослідження німецького Фонду імені Бертельсмана, оприлюдненого 11 липня.

Іслам як загрозу сприймає серед опитуваних 52%. При цьому у східній Німеччині ця частка ще більша - 57%, тоді як у західній - 50%. Тридцять відсотків респондентів на сході і 16 на заході не хотіли б мати мусульман за сусідів.

Такі дані практично не відрізняються від результатів попередніх опитувань релігійного моніторингу за 2017, 2015 та 2013 роки. На думку експертів, подібному сприйняттю ісламу сприяли соціальні дебати та повідомлення в ЗМІ останніх років, які часто ставлять іслам у негативний та критичний контекст. До того ж, багато людей зараз сприймають іслам не стільки як релігію, скільки як політичну ідеологію.

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Водночас підкреслюється, що «широко поширений скепсис» відносно ісламу не обов'язково слід розглядати як ворожість. Саме ворожість до ісламу відчувають лише 13% учасників опитування. Вони проти прибуття мусульман у країну. В 2017 році таких було 20%.

Важливим висновком релігійного моніторингу є те, що люди, які регулярно контактують з представниками інших релігій, більш толерантно ставляться один до одного.

Також дослідження засвідчило: в Німеччині члени різних релігій переконані, що демократія є гарною формою правління. Відповідно, 89% населення Німеччини виступають за демократію. Серед християн цей показник становить 93% респондентів, 91% - мусульман і 83% - серед тих, хто не належить до будь-яких конфесій.

Результати репрезентативного дослідження базуються на даних Religion Monitor 2017 та даних опитування 2019 року. У Німеччині опитано близько 1500 респондентів. Це є четвертим виданням у серії публікацій на цю тему.Результати репрезентативного дослідження базуються на даних Religion Monitor 2017 та даних опитування 2019 року. У Німеччині опитано близько 1500 респондентів. Це є четвертим виданням у серії публікацій на цю тему.