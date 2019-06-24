У Німеччині підрахували екстремістів

Кількість правих екстремістів у Німеччині продовжує зростати - зараз її оцінюють у 24 тисячі осіб.

Про це свідчать дані Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, які є в розпорядженні газети Bild.

"У 2018 році правими екстремістами визнані 24 100 осіб, у 2017-му їх було 24 тисячі" - повідомляє видання.

Зазначається, що майже кожен другий з них вважається “налаштованим на насильство”.

Кількість насильницьких злочинів, скоєних правими радикалами зросла з 28 у 2017 році до 48 торік. Шість осіб перебувають у розшуку за підозрою у вбивстві на ксенофобському підґрунті.

Дії правих екстремістів спрямовані переважно проти мусульман, які шукають притулку в Німеччині. Окрім того, вони нерідко мають антисемітський характер.

Що ж до лівих екстремістів, то їх компетентні органи нарахували близько 9 тис. осіб.

Також наголошується на різкому збільшенні кількості так званих “рейхсбюргерів” - прихільників ідей Третього Рейху, які не визнають легітимності ФРН та її законів. Якщо 2017 року їх було 16,5 тисяч, то минулого – вже 19 тисяч. Контррозвідка визнає, що вони становлять “загрозу для держави”. Особливе занепокоєння силовиків викликає те, що 910 “рейхсбюргерів” мають дозвіл на володіння зброєю.