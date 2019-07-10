В Італії випав гігантський град, постраждали майже два десятки людей
Укрінформ
В італійському місті Пескара госпіталізовано 18 людей, постраждалих внаслідок сильного граду.
Про це повідомляє ANSA.
“18 людей, зокрема вагітна жінка, постраждали від граду у Пескарі в Абруззо у середу”, - йдеться у повідомленні.
Всіх постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.
Фото: ANSA
Зазначається, що більшість людей отримали травми голови, проте вони незначні.
Також повідомляється, що в курортній провінції Абруззо град пошкодив автомобілі та розбив шибки у вікнах.