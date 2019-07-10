В Італії випав гігантський град, постраждали майже два десятки людей

В італійському місті Пескара госпіталізовано 18 людей, постраждалих внаслідок сильного граду.

Про це повідомляє ANSA.

“18 людей, зокрема вагітна жінка, постраждали від граду у Пескарі в Абруззо у середу”, - йдеться у повідомленні.

Всіх постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.

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Фото: ANSA

Зазначається, що більшість людей отримали травми голови, проте вони незначні.

Також повідомляється, що в курортній провінції Абруззо град пошкодив автомобілі та розбив шибки у вікнах.