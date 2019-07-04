У Литві оголосили надзвичайний стан через посуху

У Литві оголосили режим надзвичайного стану через тривалу посуху, у низці річок майже не залишилося води.

Про це повідомляє DW.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Кестусіса Мажейка, фермери стурбовані, що врожайність може знизитися на 50%. Також він зазначив, що пересихання річок загрожує екосистемі країни, флорі та фауні, а також судноплавству.

Мажейка додав, що «ні у кого немає сумніву, що ця посуха є наслідком зміни клімату".

Червень 2019 року в Литві став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень, 12 червня синоптики зафіксували рекордні 35,7 градуси тепла. На заході країни і в сусідній Латвії виникають пожежі.

Режим надзвичайного стану зокрема дозволить уряду Литви надавати державну підтримку аграріям, не порушуючи правила Євросоюзу