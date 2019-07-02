Синоптики сказали, коли спека трохи "відпустить" Україну

В Україні у середу, 3 липня, очікується переважно суха і сонячна погода з денною температурою у південних та східних регіонах 27-32°, у західних та північних - 22-27° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"3 липня мінлива хмарність. У південній частині, Карпатах, вночі також і в східних областях короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 15-20°, вдень 27-32°; у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У наступні два дні, 4-5 липня, утримається мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 5 липня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні 15-20°; вдень 20-25°, на Закарпатті, півдні та сході країни 26-30°.

Упродовж 6-7 липня в північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози (вночі 6 липня без опадів). Температура вночі 6 липня в цих регіонах 8-13°, 7 липня 11-16°, вдень 20-26°.

На решті території вночі 6 липня та вдень 7 липня місцями короткочасний дощ, гроза, в решту часу без опадів; температура вночі 15-21°, вдень - 26-31°.

У Києві та Київській області 3 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 24-26°; по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.

4-5 липня у Києві утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 5 липня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Впродовж 6-7 липня синоптики прогнозують у столиці місцями невеликі короткочасні дощі, грози (вночі 6 липня без опадів).

Температура вночі 6 липня 8-13°, 7 липня 11-16°; вдень 21-26°.