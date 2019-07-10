За рік населення Євросоюзу зросло на мільйон

Станом на 1 січня 2019 року населення Євросоюзу сягнуло 513, 5 мільйона, у порівнянні із 512,4 мільйона жителів станом на січень минулого року. Такий приріст був досягнутий, переважно, завдяки міграційним процесам, а не рівню народжуваності.

Такі дані у середу оприлюднило Європейське статистичне агентство "Євростат".

"Протягом 2018 року було зареєстровано більше смертей за кількість народжуваних (5,3 мільйона смертей проти 5 мільйонів народжень). Це означає, що природна зміна населення ЄС є негативною другий рік поспіль. Приріст населення у 1,1 мільйона у порівнянні з минулим роком був спричинений міграційними процесами", - йдеться у повідомленні.

За статистикою, найбільш населеною країною ЄС залишалася Німеччина, де мешкають 83 мільйони громадян. Другу і третю позиції займають, відповідно, Франція (67 мільйонів) та Велика Британія (66,6 мільйона). За ними слідують Італія (60,4 мільйона), Іспанія (46,9 мільйона) та Польща (38 мільйонів). З решти країн ЄС 14 налічують від 4 до 1 відсотка жителів ЄС, населення ще восьми європейських країн складає менше 1% від загальної кількості громадян ЄС.

При цьому протягом року в країнах ЄС народилося 5 мільйонів дітей, що на 118 тисяч менше, ніж у попередньому році. Найвищий рівень народжуваності зареєстрований в Ірландії (12,5 на 1000 населення), Швеції (11,4), Франції (11,3) та у Великій Британії (11,0).

Відповідно, найменшим показник народжуваності дітей був в Італії (7,3), Іспанії (7,9), Греції (8,1). В цілому по ЄС рівень народжуваності у 2018 році має показник 9,7 на 1000 жителів.