Вашингтон поновив торговельні переговори з Пекіном

“Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер разом із міністром фінансів США Стівеном Мнучіним обговорили з китайським віцепрем'єром Лю Хе та міністром торгівлі КНР Жонг Шаном як продовжити перемовини для вирішення торговельних суперечок між двома найбільшими економіками світу”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві торгівлі Китаю підтвердили, що такий телефонний дзвінок дійсно мав місце у вівторок.

Читайте також: США обіцяли не вводити нові штрафні мита проти Китаю

Раніше 3 липня повідомлялося, що офіційні представники США й Китаю цього тижня проведуть переговори в телефонному режимі з метою врегулювання зростаючого протистояння в торговій сфері між двома країнами.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзінпінь провели особисту зустріч на полях саміту G-20 у Японії. Сторони домовилися про поновлення переговорів з питань торгівлі й припинення нарощування тарифного протистояння.