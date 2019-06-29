США обіцяли не вводити нові штрафні мита проти Китаю
Про це повідомив президент США Дональд Трамп після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту країн "великої двадцятки" в Японії в суботу, 29 червня, передає DW.
Американський президент назвав "чудовою" зустріч з китайським колегою, яка тривала майже півтори години.
Китайське інформагентство "Сіньхуа" повідомляє, що США обіцяли не вводити нові штрафні мита проти КНР.
#BREAKING: U. S. says NOT TO add new on tariffs Chinese exports pic.twitter.com/Gd5gdvxbpJ— China Xinhua News (@XHNews) 29 червня 2019 р.
Повідомляється, що США і Китай вже рік ведуть запеклу торговельну війну один проти одного, що не тільки негативно позначається на економіці обох країн, але й гальмує глобальне економічне зростання.
Перед початком переговорів в Осаці Сі Цзіньпін закликав сторони до співпраці.
Дональд Трамп, коментуючи провал торгових переговорів з КНР два місяці тому, сказав: "Ми були дуже близькі до мети, але потім щось сталося і щось пішло не так. Якщо нам вдасться укласти справедливу торгову угоду, то це буде історичною подією".
Фото: twitter.com/XHNews