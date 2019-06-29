США обіцяли не вводити нові штрафні мита проти Китаю

США і Китай відновлять переговори про врегулювання торгового конфлікту. Домовленість досягнута в ході зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна на полях саміту G20 в Осаці.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту країн "великої двадцятки" в Японії в суботу, 29 червня, передає DW.

Американський президент назвав "чудовою" зустріч з китайським колегою, яка тривала майже півтори години.

Китайське інформагентство "Сіньхуа" повідомляє, що США обіцяли не вводити нові штрафні мита проти КНР.

#BREAKING: U. S. says NOT TO add new on tariffs Chinese exports pic.twitter.com/Gd5gdvxbpJ — China Xinhua News (@XHNews) 29 червня 2019 р.

Повідомляється, що США і Китай вже рік ведуть запеклу торговельну війну один проти одного, що не тільки негативно позначається на економіці обох країн, але й гальмує глобальне економічне зростання.

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Перед початком переговорів в Осаці Сі Цзіньпін закликав сторони до співпраці.

Дональд Трамп, коментуючи провал торгових переговорів з КНР два місяці тому, сказав: "Ми були дуже близькі до мети, але потім щось сталося і щось пішло не так. Якщо нам вдасться укласти справедливу торгову угоду, то це буде історичною подією".

Фото: twitter.com/XHNews