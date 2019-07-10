У Канаді півсотні осіб постраждали через витік отруйного газу в готелі

Через витік отруйного окису вуглецю у готелі канадського Вінніпега були госпіталізовані 46 осіб.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у рятувальній службі міста.

Загалом із готелю було евакуйовано 52 особи та собака, однак кілька людей відмовилися від госпіталізації. Медики уточнили, що 15 осіб надійшли у лікувальні заклади міста в критичному стані, однак згодом стан усіх постраждалих вдалося стабілізувати й наразі більшість з них були виписані.

Точне джерело витоку поки не встановлено, але тривога спершу спрацювала у бойлерній готелю. Наразі постачання газу до готелю припинено, й в усіх приміщеннях відбувається продувка.

За словами пожежників, концентрація окису вуглецю в деяких приміщеннях готелю досягла 385 частин на мільйон, що в 20 разів вище за небезпечну дозу.

Фото: Joe Scarpelli/Twitter