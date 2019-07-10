Франція запровадить екоподаток на авіаквитки у 2020 році

Уряд Франція запровадить з 2020 року екологічний податок на авіаквитки.

Про це у вівторок заявила міністр транспорту Елізабет Борн, повідомляє LeFigaro.

“Міністр транспорту (Франції — ред.) заявила, що з 2020 року буде введений “екологічний податок” на повітряний транспорт”, - йдеться у повідомленні.

За словами Елізабет Борн, екоподаток на авіаквитки коливатиметься від 1,5 до 18 євро, і буде стосуватися всіх рейсів з вильотом із Франції.

Вона зазначила, що пасажири додатково платитимуть 1,50 євро за квитки на внутрішніх або внутрішньо-європейських рейсах в економкласі. Однак вартість “екоподатку” на рейси за межі Європейського Союзу в бізнес-класі сягатимуть до 18 євро.

Міністр вважає, що такий податок може принести французькому бюджету близько 182 мільйонів євро, які в свою чергу можна буде витратити на покращення транспортної інфраструктури в країні, і зробити її більш екологічною.