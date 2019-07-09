Берлін усе ще сподівається на європейську солідарність щодо розподілу біженців

Німецька гуманітарна організація Sea-Eye прийняла на борт рятувального судна AlanKurdi чергову партію біженців, урятованих в Середземному морі, а Берлін тим часом сподівається, що людей погодяться прийняти країни ЄС.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у ФРН.

«Я хочу підкреслити: нам потрібне надійне європейське рішення, тому що те, що відбувається в Середземному морі, стосується тяжкого становища людей, а не лише трьох-чотирьох держав-членів Європи… Залишається політично необхідним працювати над загальноєвропейським рішенням, оскільки, звичайно, ці ситуативні розподіли не можуть бути постійним рішенням», - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Рятувальники напередодні доправили на Мальту 65 нелегальних мігрантів, у вівторок – ще 44. Серед врятованих біля узбережжя Лівії цього разу, за даними організації, громадяни Сирії, Лівії, Пакистану, Бангладеш і Гвінеї, включно з трьома дітьми віком від 15 місяців до 4 років. ФРН знову заявила, що прийме найбільшу частину врятованих, 40 із 65; щодо 44 нових рішення поки не оприлюднено.

Зайберт підкреслив, що на сьогодні є лише три-шість країн з 28, які погоджуються отримувати квоту мігрантів з постраждалих кораблів. Це неправильно, вважають у Берліні, але наполягають, що не чинять тиск на інші держави, вимагаючи долучитися, а намагаються діяти шляхом "переконання".

Читайте також: У Туреччині з гумових човнів зняли майже сотню нелегалів

Статссекретар МЗС Німеччини Міхаель Рот зі свого боку зазначив у програмі Morgenmagazin, що він уже «облишив надію, що Європейський Союз зможе домовитися про відповідний механізм розподілу».

Тим часом із закликом до країн ЄС домовитися про розподіл врятованих на морі біженців звернулася Єврокомісія. Комісар ЄС із міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю німецькій Welt заявив, що «виклики міграції не можуть бути турботою лише Італії та Мальти, тільки через те, що вони знаходяться у Середземному морі». Країни ЄС, за його словами, повинні знайти тимчасові рішення з приводу того, як обходитися з людьми, які сходять з бортів рятувальних суден. Про проблему мова буде йти на першій же конференції глав МВС країн Євросоюзу наступного тижня.