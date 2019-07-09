У Туреччині з гумових човнів зняли майже сотню нелегалів

Біля узбережжя Туреччини за один день затримали 91 нелегального мігранта - вони намагалися на гумових човнах потрапити до Європи.

Про це повідомляє берегова охорона Туреччини, передає кореспондент Укрінформу.

«Вертоліт берегової охорони в морі неподалік Ізміра помітив гумовий човен із 50 незаконними мігрантами на борту. Всі люди, що перебували на човні, затримані», - йдеться в повідомленні.

Серед затриманих 39 сирійців, а також палестинці, єменці та сомалієць: загалом 17 чоловіків, 13 жінок та 20 дітей.

Згодом у провінції Баликесір на заході країни затримали 41 нелегала з Афганістану, які також намагалися дістатися європейського берега на гумовому човні.

«Група тримала шлях на острів Лесбос. Усі затримані – громадяни Афганістану, серед них 20 дітей та 9 жінок», - інформує CNN Turk.

Усіх затриманих доправлено до управлінь міграції.

Фото: cnnturk.com