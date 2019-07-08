В Італії конфіскували судно, яке врятувало мігрантів

Гуманітарне судно висадило на італійський берег 41 врятованого в Середземному морі мігранта - всупереч забороні з боку влади країни.

Про це повідомляє BBC.

«Капітан рятувального судна Alex висадив 41 врятованого в Середземному морі мігранта в одному з італійських портів, не зважаючи на заборону влади Італії. Причиною порушення заборони стали жахливі гігієнічні умови на борту», - йдеться в повідомленні.

Представники місцевої влади зайшли на борт судна, заявивши, що конфіскують його та відкривають слідство проти капітана за «сприяння нелегальній міграції».

Як повідомлялося, глава МВС Італії Маттео Сальвіні, відомий своїми правими поглядами, пообіцяв, що не дозволить жодному мігранту висадитися на берегах країни. Торік він офіційно закрив усі порти для рятувальних човнів та запровадив штрафи для суден, які без дозволу входять у територіальні води Італії.