За п'ять років у світі загинули і зникли понад 32 тисяч мігрантів

Понад 32 тисяч мігрантів загинули або зникли безвісти у 2014-2018 роках, більше половини з них - на шляху з Північної Африки до Європи через Середземне море.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Міжнародну організацію з міграції (МОМ).

“Міграційне агентство ООН зазначає, що зібрані по всьому світу дані містять недооцінку справжніх масштабів проблеми, оскільки у багатьох випадках про загибель мігрантів ніколи не повідомляється, а багато тіл так і не знаходяться. Проте опублікована статистика малює дуже похмуру картину для сотень тисяч біженців і мігрантів, які зазнають смертельного ризику, вирушаючи в дорогу в пошуках захисту або кращого життя", - йдеться в повідомленні.

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За даними доповіді МОМ, за вказаний період у Середземному морі загинули або зникли близько 18 тисяч осіб. Тіла майже двох третин цих жертв так і не були знайдені.

Крім того, повідомляється, що в період з 2014-го по 2018 рік загинули або зникли безвісти близько 1600 дітей – у середньому приблизно одна дитина за день. Утім, дослідники зауважують, що справжні масштаби цієї трагедії невідомі, оскільки у багатьох випадках загибель дітей-мігрантів ніде не реєструється.