Біля берегів Туреччини затонув човен із 40 мігрантами
Укрінформ
Неподалік міста Бодрум, що на південному заході Туреччини, затонув човен із мігрантами: 31 людину врятовано, пошуки дев’ятьох тривають.
Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.
«17 червня 2019 року о 07.20 черговий корабель Берегової охорони виявив затоплений човен, який перевозив незаконних мігрантів. 31 нелегального мігранта в результаті пошуково-рятувальної операції було врятовано», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце трощі направлено два додаткові кораблі Берегової охорони, команду водолазів та вертоліт.
За словами самих мігрантів, на човні було близько 40 осіб. Триває операція з пошуку та порятунку ще близько 9 людей.
Човен із нелегалами затонув у районі, де глибина сягає 35 метрів.