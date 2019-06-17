Біля берегів Туреччини затонув човен із 40 мігрантами

Неподалік міста Бодрум, що на південному заході Туреччини, затонув човен із мігрантами: 31 людину врятовано, пошуки дев’ятьох тривають.

Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

«17 червня 2019 року о 07.20 черговий корабель Берегової охорони виявив затоплений човен, який перевозив незаконних мігрантів. 31 нелегального мігранта в результаті пошуково-рятувальної операції було врятовано», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місце трощі направлено два додаткові кораблі Берегової охорони, команду водолазів та вертоліт.

За словами самих мігрантів, на човні було близько 40 осіб. Триває операція з пошуку та порятунку ще близько 9 людей.

Човен із нелегалами затонув у районі, де глибина сягає 35 метрів.