У Греції призначили новий уряд

Новий прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс більшість ключових посад в уряді віддав своїм прибічникам.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Новий правоцентристський прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс призначив міністрів, віддавши більшість ключових посад довіреним однодумцям”, - йдеться у повідомленні.

Новий кабінет має бути приведений до присяги у вівторок, перше засідання він проведе об 11:00 у середу.

Як повідомлялося, після підрахунку 99% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції, що відбулися 7 липня, партія СІРІЗА, яку очолює колишній голова уряду країни Алексіс Ципрас, утрачає більшість у найвищому законодавчому органі країни. Партія "Нова демократія" Міцотакіса набирає 39,8% голосів, тоді як СІРІЗА Ципраса - 31,5%.

Фото: АА