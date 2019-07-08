Новий прем'єр Греції склав присягу

Лідер грецької партії "Нова демократія” Кіріакос Міцотакіс склав присягу глави уряду країни після того, як його партія виграла на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Лідер грецької партії "Нова демократія” Кіріакос Міцотакіс склав присягу на посаді нового прем'єр-міністра Греції у понеділок після того, як його партія перемогла партію СІРІЗА Алексіса Ципраса”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ekathimerini, церемонія відбулася у президентському будинку.

Пізніше у понеділок очікуються офіційна церемонія з передачі влади.

Зазначається, що сьогодні Міцотакіс також представить свій новий уряд.

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Як повідомлялося, після підрахунку 99% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції, які відбулися 7 липня, партія СІРІЗА, яку очолює прем’єр країни Алексіс Ципрас, втрачає більшість у найвищому законодавчому органі країни. Згідно з результатами, партія "Нова демократія" Міцотакіса набирає 39,8% голосів порівняно з 31,5% лівої партії СІРІЗА Алексіса Ципраса.

Фото: AA