Новий прем'єр Греції склав присягу
Про це повідомляє Ekathimerini.
"Лідер грецької партії "Нова демократія” Кіріакос Міцотакіс склав присягу на посаді нового прем'єр-міністра Греції у понеділок після того, як його партія перемогла партію СІРІЗА Алексіса Ципраса”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Ekathimerini, церемонія відбулася у президентському будинку.
Пізніше у понеділок очікуються офіційна церемонія з передачі влади.
Зазначається, що сьогодні Міцотакіс також представить свій новий уряд.
Як повідомлялося, після підрахунку 99% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції, які відбулися 7 липня, партія СІРІЗА, яку очолює прем’єр країни Алексіс Ципрас, втрачає більшість у найвищому законодавчому органі країни. Згідно з результатами, партія "Нова демократія" Міцотакіса набирає 39,8% голосів порівняно з 31,5% лівої партії СІРІЗА Алексіса Ципраса.
Фото: AA