Громадянин Південної Кореї втік до КНДР

Громадянин Південної Кореї, 73-річний Чо Ін-гук втік до Північної Кореї з метою постійного проживання на території КНДР.

Про це повідомляє Chosun із посиланням на північнокорейське ЗМІ Uriminzokkiri.

"Літній громадянин Південної Кореї втік до Пхеньяна з метою постійного проживання”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Chosun, 73-річний Чо Ін-гук прибув до столиці КНДР Пхеньяна ще у суботу.

За словами самого чоловіка, свій вчинок він мотивував тим, що послідував шляхом своїх батьків.

Нині південнокорейські органи з'ясовують справжні мотиви чоловіка, адже Чо Ін-гук не просив дозволу у місцевої влади на візит до КНДР.

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Зазначається, що Чо Ін-гук є сином колишнього голови МЗС Південної Кореї Чо-Деок-сіна, який разом із дружиною у 1986 році втік до КНДР, залишивши своїх 5 дітей на території Південної Кореї.