Влада КНДР звільнила затриманого студента з Австралії

Затриманого минулого тижня в Північній Кореї 29-річного австралійця Алека Сіглі звільнено з-під варти.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє AFP.

«Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у четвер сказав законодавцям, що Сіглі звільнено з-під варти в Корейській народно-демократичній республіці і що він цілком здоровий», - йдеться в повідомленні.

Під час виступу в парламенті Моррісон також подякував Швеції за дипломатичну допомогу у звільненні Сіглі, оскільки дипломатичне представництво Австралії в Північній Кореї відсутнє.

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Як повідомляв Укрінформ, 29-річний австралієць Алек Сіглі - один із небагатьох жителів Заходу, які живуть і навчаються в Північній Кореї - зник тиждень тому, що викликало занепокоєння і безліч спекуляцій про його долю.