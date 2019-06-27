У КНДР заарештували австралійського студента

У Північній Кореї заарештували 29-річного студента з Австралії Алека Сіглі.

Про це повідомляє Asia Times.

«29-річний австралійський студент магістратури був заарештований в Пхеньяні з невідомих причин», - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ і торгівлі Австралії заявили національним ЗМІ про надання консульської допомоги «сім'ї австралійця, який, за наявними даними, утримується в Північній Кореї», а також про «термінові вимоги роз'яснень».

«Згідно з нашими зобов'язаннями щодо конфіденційності ми не будемо давати подальших коментарів», - додав представник міністерства.

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Видання Asia Times через свої джерела в Сеулі дізналося, що заарештований австралієць Алек Сіглі — 29-річний студент, який вивчає корейську літературу в елітному університеті Кім Ір Сена і вільно говорить корейською.

Джерело видання також повідомило, що шведське посольство, яке звичайно веде справи західних резидентів, чиї рідні країни не мають дипломатичних представництв в країні, буде представляти інтереси Сіглі в Пхеньяні.