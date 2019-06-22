Штати ще на рік продовжили санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю прийняв офіційне рішення продовжити на рік санкції проти Північної Кореї.

Текст документа оприлюднений на офіційному сайті Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Існування та ризик розповсюдження на Корейському півострові ядерного матеріалу, придатного до збройного застосування, а також дії та політика уряду Північної Кореї продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - зазначається в повідомленні.

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З цієї причини президент США продовжує дію указів, які встановили національний надзвичайний стан у зв'язку із загрозою з боку КНДР, а також інших розпоряджень про запровадження санкцій проти Пхеньяна після 26 червня 2019 року, повідомили в Білому домі.

При цьому зазначається, що обмеження продовжуються на термін одного року.

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Указ президента США, за процедурою, має бути оприлюднений у Федеральному реєстрі та переданий до Конгресу США.