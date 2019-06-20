Лідер КНР закликав поліпшити відносини з Північною Кореєю

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін пообіцяв покращити відносини з Північною Кореєю та сприяти зміцненню регіонального миру та стабільності.

Про це повідомляє Xinhua.

“Сі Цзіньпін, генеральний секретар ЦК Компартії Китаю та голова КНР, у середу закликав до нового поштовху та розвитку відносин між Китаєм та Корейською Народно-Демократичною Республікою у нову епоху, щоб допомогти народам цих країн, а також сприяти регіональній стабільності, миру, стабільності та процвітанню у світі”, - йдеться у повідомленні.

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Керівники Китаю та КНДР, за словами Сі Цзіньпіна, підтримували тісні контакти протягом багатьох років та написали чудову сторінку в історії міжнародних відносин.

“Як гарний друг та сусід, як би не змінилася міжнародна ситуація, китайський уряд тримав, і завжди буде тримати тверду позицію щодо консолідації та розвитку китайсько-північнокорейських відносин”, - сказав Сі Цзіньпін.

Як повідомлялося, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін цього тижня здійснить дводенний візит до Північної Кореї.