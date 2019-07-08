ПА ОБСЄ в резолюції звинуватила Росію в окупації частини Грузії

ПА ОБСЄ в резолюції звинуватила Росію в окупації частини Грузії

Укрінформ
Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримав резолюцію щодо окупації Росією частини Грузії.

Про це повідомляє Громадське.

“Комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також у резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автором тексту резолюції є депутат парламенту Грузії Софо Кацарава.

Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людини на окупованих грузинських територіях та нарощування військової присутності.

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Як повідомлв Укрінформ, комітет із політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ схвалив резолюцію із закликом забезпечити деокупацію Криму та вивести збройні сили РФ з України. Окрім того, була схвалена запропонована українською делегацією резолюція щодо мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованих Криму та Севастополя, Чорного і Азовського морів

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