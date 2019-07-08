ПА ОБСЄ в резолюції звинуватила Росію в окупації частини Грузії

Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримав резолюцію щодо окупації Росією частини Грузії.

Про це повідомляє Громадське.

“Комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також у резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автором тексту резолюції є депутат парламенту Грузії Софо Кацарава.

Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людини на окупованих грузинських територіях та нарощування військової присутності.

Як повідомлв Укрінформ, комітет із політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ схвалив резолюцію із закликом забезпечити деокупацію Криму та вивести збройні сили РФ з України. Окрім того, була схвалена запропонована українською делегацією резолюція щодо мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованих Криму та Севастополя, Чорного і Азовського морів