В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти Nord Stream 2 і “Турецького потоку”
Про це йшлося на засіданні комітету, яке транслювалося в прямому ефірі на сторінці Парламентської асамблеї ОБСЄ на YouTube.
«Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ прийняв у неділю резолюцію «Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ», чиїм автором є парламентар із Литви Рута Мілюте. Поправку, яка висловлює особливу стурбованість у зв’язку зі втіленням проектів «Північний потік – 2» і «Турецький потік», внесла група парламентаріїв із США, Литви та Канади. Ця резолюція закликає уряди країн-членів ОБСЄ відмовитися від використання енергоресурсів як інструмента підкорення та тиску на країни, що залежать від їх імпорту чи транзиту», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, «Північний потік – 2» це газопровід російського Газпрому, який через Балтійське море має з’єднати РФ та Німеччину: по ньому здійснюватимуть прямі поставки російського газу до Західної Європи в обхід України. «Турецький потік» виконуватиме аналогічну роль, проте проходитиме через Чорне море та країни Балкан. Введення в експлуатацію обох цих інфраструктурних проєктів заплановане до кінця поточного року.