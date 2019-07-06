Зеленський сподівається вирішити проблему Nord Stream 2 на зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський сподівається, що питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" вирішиться на користь України під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив у суботу під час зустрічі з львівською громадою в рамках своєї поїздки на Львівщину, де представив нового голову ОДА Маркіяна Мальського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання будівництва Північного потоку-2 вирішено уже давно, дуже давно. І не треба спекулювати цією темою так, як спекулюють питанням повернення Росії в ПАРЄ, що це при нас сталося. Нас ніхто не запитує. Я думаю, що ні пані Меркель (канцлер ФРН — ред.) , ні пан Макрон (президент Франції - ред.) не будуть впливати на продовження будівництва Північного потоку. Бо на них дуже впливає локальний бізнес, і вони з цим нічого зробити не можуть. Тому єдине рішення цього питання - у мене буде зустріч у Сполучених Штатах з президентом США (Дональдом Трампом - ред.). Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання в бік України", - сказав Зеленський.

При цьому він не уточнив, коли саме може відбутися його зустріч з Трампом.

Президент також повідомив, що порушуватиме питання будівництва "Північного потоку - 2" у вересні під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня, комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроект, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні Північного потоку - 2. Тепер документ переданий в Палату представників.