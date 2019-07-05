Англійський суд заморозив $145 мільйонів дивідендів Nord Stream

"Відповідне рішення суд ухвалив 11 червня 2019 року, врахувавши подовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу у Швеції та ймовірні додаткові відсотки за боргом, які Газпрому доведеться сплатити Нафтогазу. Окрім того, Англійський комерційний суд зобов’язав Газпром при ухваленні нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів отримувати згоду Нафтогазу або погодження суду для отримання таких коштів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в березні Англійський комерційний суд обтяжив Газпром додатковими зобов’язаннями щодо неприховування та невиведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, суд зобов’язав Газпром надати грошове забезпечення обсягом 200 млн дол. на рахунок суду чи ескроу-рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

Згідно з рішенням Англійського комерційного суду, примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Нафтогазом і Газпромом на території Англії та Уельсу стане можливим після ухвалення рішення Апеляційним судом округу Свеа.

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Крім того, в Нідерландах триває процес щодо активів Газпрому, які були "заморожені" на вимогу Нафтогазу в рамках запобіжного заходу. Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо транзитного контракту з Газпромом. За рішенням арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації на суму 4,63 млрд дол. за недопоставку Газпромом обсягів газу для транзиту.