Греція обирає новий парламент на дострокових виборах

У Греції в неділю вранці розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Греки прямують до виборчих дільниць у неділю, щоб обрати новий парламент на дострокових виборах. Міністерство внутрішніх справ Греції заявило, що в країні відкрилося 21 778 виборчих дільниць. Завершиться голосування о 7 годині вечора. Обиратимуть депутатів 9 903 864 зареєстрованих виборців, з яких 519 227 - віком від 17 до 21 року», - йдеться в повідомленні.

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Слід зазначити, що громадяни Греції, які мешкають за кордоном, не можуть голосувати на загальних виборах з країни, в якій перебувають.

Дочасні вибори оголосив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як його партія СІРІЗА зазнала поразки на європейських і місцевих виборах, що відбулися минулого місяця.