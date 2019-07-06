Більше третини греків готові голосувати за опозицію на виборах
Про це повідомляє Ekatherini.
«Останнє перед виборами опитування показало, що 36% виборців планують проголосувати за партію "Нова демократія", 28% - за правлячу партію СІРІЗА», - йдеться у повідомленні.
Опитування громадської думки було проведене компанією «Pulse for Skai». Ще 7% опитаних підтримують лівоцентристський рух за зміни KINAL, 5% - Комуністичну партію, 4% мають намір голосувати за неонацистську партію "Золотий світанок", 3% підтримують партію MeRA25 колишнього міністра фінансів Яніса Варуфакіса, ще 3% - націоналістичну проросійську партію "Грецьке рішення".
Якщо результати виборів збігатимуться з результатами опитування, партія "Нова демократія" отримає абсолютну більшість у парламенті зі 155 депутатами, за умови, що всі ці партії входять до парламенту, і зі 159 депутатами, якщо одна з менших партій не потрапить до парламенту.
Фото: ekathimerini.com