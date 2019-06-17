Греція погрожує санкціями Туреччині

У разі підтвердження інформації про те, що Туреччина почала буріння в східній частині Середземного моря, Греція має намір ініціювати наступного тижня введення санкції ЄС щодо Туреччини.

Про це заявив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, повідомляє Greek Reporter.

«Ми домовилися підготувати основу, аби наступного тижня на саміті (ЄС – ред.) прийняти відповідні рішення, навіть санкції щодо Туреччини, якщо підтвердиться, що Туреччина провела бурові роботи у виключній економічній зоні Кіпру», - сказав Ципрас після позачергового засідання Урядової ради з питань закордонних справ і оборони.

Він також наголосив на тому, що Греція не допустить порушення свого суверенітету та зробить усе, аби греки почувалися «повністю безпечно».

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Ситуацію журналістам також прокоментував речник уряду Продромос Продрому, вказавши, що у Греції є непідтверджена інформація про доставку обладнання для буріння на турецький корабель Fatih, який перебуває в східній частині Середземного моря.

Греція обвинувачує Туреччину в незаконній геологічній розвідці територій, які належать до виключної економічної зони Кіпру. З огляду на загострення ситуації між Грецією та Туреччиною через дії останньої в східній частині Середземного моря, в Анкарі сьогодні розпочинаються технічні консультації на рівні міністерств оборони щодо конфліктної ситуації, яка виникла між державами в Середземному морі. Консультації триватимуть до 21 червня.