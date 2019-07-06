Росіяни намагаються втрутитися у вибори президента Лівії

У Лівії затримали двох громадян РФ за підозрою у спробі вплинути на президентські вибори в цій та інших африканських країнах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Генеральну прокуратуру Лівії.

"Лівійські сили безпеки заарештували двох чоловіків, звинувачених у роботі на російській ботофермі, які намагалися вплинути на вибори у нафтовій державі (Лівії – ред.) та інших африканських країнах", - йдеться у повідомленні.

У листі лівійської прокуратури йдеться, що росіяни намагалися організувати зустріч з Саїфом аль-Ісламом Каддафі, одним з синів вбитого у 2011 році колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі, який користується підтримкою Москви.

У затриманих росіян вилучили ноутбуки та карти пам’яті, на них виявили дані, що вказують: затримані працювали в компанії, яку називають "фабрикою тролів", що "спеціалізується на впливі на вибори, які мають відбутися у кількох африканських державах", включаючи Лівію, зазначили у лівійській Генеральній прокуратурі.

Два чиновники лівійського уряду з безпосереднім знанням справи підтвердили достовірність документа.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що хоче перевірити цю інформацію.

"Ми не отримали офіційного повідомлення від лівійської сторони з цього питання", - повідомила пресслужба МЗС РФ.