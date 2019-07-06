Британський суд виніс вирок вісьмом громадянам Польщі за торгівлю людьми

Суд Великої Британії засудив п'ятьох чоловіків і трьох жінок із Польщі до термінів від чотирьох до 11 років позбавлення волі, визнавши їх винними у торгівлі людьми, відмиванні грошей і використанні примусової праці.

Про це повідомляє DW.

Підсудні перевозили з Польщі до Великої Британії безхатьків, колишніх ув'язнених, а також алко - і наркозалежних, обіцяючи їм добре оплачувану роботу. В результаті деякі жертви банди були змушені працювати менш як за 10 фунтів стерлінгів на тиждень і жити в антисанітарних умовах.

Злочинці заробили на цій схемі близько 2 млн фунтів. У справі фігурують 88 постраждалих, а всього жертвами банди, за оцінками влади стали від 300 до 400 осіб. Це найбільша справа про рабство в сучасній Британії, заявляють у слідчих органах.