Росіянин організував в Україні мережу центрів, де тримали майже 100 "рабів"

Поліція в Донецькій області звільнила з трудового рабства близько 100 осіб, яких експлуатували власники "реабілітаційних центрів". Організатором злочинної групи є громадянин Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Поліцейські Донеччини викрили мережу фальшивих «реабілітаційних центрів» та звільнили з трудового рабства близько 100 осіб... В ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Встановлений організатор групи - громадянин РФ", - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що злочинне угруповання діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей.